"Прикрывался" тремя детьми. В Закарпатской области на границе поймали нарушителя

Мужчина следовал автобусом из Украины в Словакию через пункт пропуска "Ужгород". Он предоставил пограничникам три свидетельства о рождении детей 2020, 2021 и 2022 годов рождения. При этом 22-летний житель Закарпатья уверял, что едет к детям в Германию.

Однако оказалось, что все три свидетельства были подделаны. Пограничники выяснили, что нарушитель не имел детей, а фейковые документы купил за 5000 гривен.

Мужчине отказали в пропуске через границу. Если вина будет доказана, то ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Выезд мужчин за границу

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на воинский учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.