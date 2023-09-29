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"Прикрывался" тремя детьми. В Закарпатской области на границе поймали нарушителя

Фото: в Закарпатской области на границе поймали нарушителя (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина пытался незаконно уехать из Украины, изображая из себя "многодетного отца". Он был задержан на границе в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Мужчина следовал автобусом из Украины в Словакию через пункт пропуска "Ужгород". Он предоставил пограничникам три свидетельства о рождении детей 2020, 2021 и 2022 годов рождения. При этом 22-летний житель Закарпатья уверял, что едет к детям в Германию.

Однако оказалось, что все три свидетельства были подделаны. Пограничники выяснили, что нарушитель не имел детей, а фейковые документы купил за 5000 гривен.

Мужчине отказали в пропуске через границу. Если вина будет доказана, то ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Выезд мужчин за границу

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на воинский учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.

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