Прикривали піхоту. Третя штурмова показала відео танкового бою на Харківському напрямку

Як розповіли у бригаді, бої відбувались на Харківському напрямку. Там танки бригади заїхали на прикриття штурмових дій українських підрозділів.

Поки штурмові групи виходили на позиції росіян та розпочинали зачистку, танкісти поцілили у командний пункт та уразили звʼязок противника.

"Епічний штурм, помста та емоції наших бійців - у кадрах від Танкового батальйону," - сказано у підписі до відео.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку. Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.

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