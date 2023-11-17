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"Прикрилися" коронавірусом. У Москві дружинам солдатів РФ заборонили проводити мітинг

Москва, П'ятниця 17 листопада 2023 18:53
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"Прикрилися" коронавірусом. У Москві дружинам солдатів РФ заборонили проводити мітинг Фото: у Москві дружинам солдатів РФ заборонили проводити мітинг (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Москви не стала погоджувати мітинг дружин російських солдатів, які вимагають повернення чоловіків з війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За інформацією видання, причиною для відмови стала "епідеміологічна обстановка, що складається в місті". Також у листі заявницям нагадали, що у столиці Росії досі діє заборона на масові заходи, яку запровадили у 2020 році через коронавірус.

Дружинам російських військових пригрозили, що у разі проведення заходів без дозволу влади буде "відповідальність".

Мітинг хотіли провести 25 листопада у центрі Москви на одній із площ. Туди могли прийти близько 300 людей.

Переслідування дружин окупантів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські силовики почали активно переслідувати родичок солдатів, які виступають проти мобілізації та вимагають повернути окупантів додому.

Зокрема, у ЗМІ писали, що у кількох регіонах РФ силовики приходили з візитами до родичів військових.

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