Прикордонну зону в Сумській області дозволили відвідувати тільки з військовими: що відомо

Відтепер ремонтні бригади енергетиків та працівники сільськогосподарських підприємств мають отримати дозвіл у військових та місцевої влади для відвідування прикордонної зони в 5 км у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження, яке підписав голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
"Виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Тобто тепер старшим бригад потрібно обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі проведення будь-яких робіт чи евакуацію( втому числі медичну) у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу.
В розпорядженні йдеться, що бригади мають бути забезпечені:
Військові мають забезпечити супровід та прикриття працівників бригад під час виконання робіт.
Прикордоння Сумської області постійно перебуває під обстрілами російських військ через те, що щільно примикає до території Росії у районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.
Наприклад, на ранок п'ятниці, 26 березня, відомо про 57 вибухів на території цього регіону, які сталися під час 6 обстрілів прикордонних громад.
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