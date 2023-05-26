RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приграничную зону в Сумской области разрешили посещать только с военными: что известно

Фото: приграничную зону Сумской области до 5 км разрешили посещать только с военными (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Теперь ремонтные бригады энергетиков и работники сельскохозяйственных предприятий должны получить разрешение у военных и местных властей для посещения приграничной зоны в 5 км в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

То есть теперь старшим бригадам нужно обязательно согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе проведения любых работ или эвакуацию (в том числе медицинскую) в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала.

Дополнительные средства защиты

В распоряжении говорится, что бригады должны быть обеспечены:

  • средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы);
  • индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций.

Сопровождение

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

Обстрелы Сумской области

Приграничье Сумской области постоянно находится под обстрелами российских войск из-за того, что плотно примыкает к территории России в районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Например, на утро пятницы, 26 марта, известно о 57 взрывах на территории этого региона, которые случились во время 6 обстрелов приграничных громад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине