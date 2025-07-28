Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії: Таллінн відреагував
Російський корабель без дозволу заплив у територіальні води Естонії. Голову дипломатичної місії РФ викликали "на килим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.
Як пояснили в МЗС, тимчасового повіреного у справах посольства Росії викликали, щоб "висловити протест і вручити офіційну ноту" у зв'язку з порушенням морського кордону Естонії.
За даними відомства, порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонний корабель Росії без дозволу увійшов у територіальні води Естонії.
"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії - це серйозний і неприйнятний інцидент. Це повідомлення було також передано тимчасово повіреному у справах Російської Федерації", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Дрон пролетів над Литвою
Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, вранці невідомий дрон залетів у повітряний простір Литви з території Білорусі.
У мережі з'явилися відео, на яких можна помітити, що безпілотник, який залетів у Литву, візуально схожий на "Шахед".
На цьому тлі військове командування Литви вирішило посилити протиповітряну оборону на кордоні з Білоруссю, там встановлять додаткові системи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.