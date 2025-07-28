ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії: Таллінн відреагував

Понеділок 28 липня 2025 20:13
UA EN RU
Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії: Таллінн відреагував Ілюстративне фото: російський корабель заплив у територіальні води Естонії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російський корабель без дозволу заплив у територіальні води Естонії. Голову дипломатичної місії РФ викликали "на килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

Як пояснили в МЗС, тимчасового повіреного у справах посольства Росії викликали, щоб "висловити протест і вручити офіційну ноту" у зв'язку з порушенням морського кордону Естонії.

За даними відомства, порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонний корабель Росії без дозволу увійшов у територіальні води Естонії.

"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії - це серйозний і неприйнятний інцидент. Це повідомлення було також передано тимчасово повіреному у справах Російської Федерації", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Дрон пролетів над Литвою

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, вранці невідомий дрон залетів у повітряний простір Литви з території Білорусі.

У мережі з'явилися відео, на яких можна помітити, що безпілотник, який залетів у Литву, візуально схожий на "Шахед".

На цьому тлі військове командування Литви вирішило посилити протиповітряну оборону на кордоні з Білоруссю, там встановлять додаткові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку