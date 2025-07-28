Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії: Таллінн відреагував

Російський корабель без дозволу заплив у територіальні води Естонії. Голову дипломатичної місії РФ викликали "на килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

Як пояснили в МЗС, тимчасового повіреного у справах посольства Росії викликали, щоб "висловити протест і вручити офіційну ноту" у зв'язку з порушенням морського кордону Естонії.

За даними відомства, порушення сталося поблизу острова Вайндлоо, де 26 липня прикордонний корабель Росії без дозволу увійшов у територіальні води Естонії.

"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії - це серйозний і неприйнятний інцидент. Це повідомлення було також передано тимчасово повіреному у справах Російської Федерації", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.