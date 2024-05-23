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Прикордонний інцидент. Росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва

Архівне фото: росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни в ніч на 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це заявив глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, Естонія і Росія щовесни встановлюють у річці Нарви буї, що позначають фарватер. Це пов'язано з тим, що русло річки з часом змінюється, тому щовесни позначення фарватеру переглядається.

Пургель сказав, що до 2022 року цей процес відбувався за обопільною згодою, але починаючи з минулого року РФ не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв. 

"Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки і відпочивальники не потрапили помилково в російські води", - сказав він.

РФ вирішила сама зняти буї

Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. 

Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами 2022 року. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. 

Але в ніч на четвер естонські прикордонники виявили, що росіяни почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належали до спірних буїв.

Прем'єр Естонії назвала це прикордонним інцидентом

Пургель повідомив, що Департамент поліції і прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснень щодо зняття буїв та їхнього повернення.

А прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що йдеться про прикордонний інцидент. При цьому вона наголосила, що Естонія буде підходити до цього випадку тверезо і врівноважено. 

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Росія поводиться провокаційно.

Що передувало

Днями стало відомо, що РФ вирішила в односторонньому порядку "змінити" морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте назвала ці плани провокацією.

Після резонансу із сайту уряду РФ зник проект закону від Міноборони щодо односторонньої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.

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Російська ФедераціяЕстонія