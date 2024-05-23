Прикордонний інцидент. Росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва

За його словами, Естонія і Росія щовесни встановлюють у річці Нарви буї, що позначають фарватер. Це пов'язано з тим, що русло річки з часом змінюється, тому щовесни позначення фарватеру переглядається.

Пургель сказав, що до 2022 року цей процес відбувався за обопільною згодою, але починаючи з минулого року РФ не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

"Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки і відпочивальники не потрапили помилково в російські води", - сказав він.

РФ вирішила сама зняти буї

Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв.

Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами 2022 року. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня.

Але в ніч на четвер естонські прикордонники виявили, що росіяни почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належали до спірних буїв.

Прем'єр Естонії назвала це прикордонним інцидентом

Пургель повідомив, що Департамент поліції і прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснень щодо зняття буїв та їхнього повернення.

А прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що йдеться про прикордонний інцидент. При цьому вона наголосила, що Естонія буде підходити до цього випадку тверезо і врівноважено.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Росія поводиться провокаційно.