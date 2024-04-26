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Прикордонники зупинили штурм окупантів у Харківській області (відео)

Харків, П'ятниця 26 квітня 2024 08:40
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Прикордонники зупинили штурм окупантів у Харківській області (відео) Фото: прикордонники зупинили штурм окупантів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники зупинили штурм російських військ в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Влучними пострілами з 100-мм гармати прикордонники бригади "Сталевий кордон" зупинили штурм окупантів у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 26 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 зенітно-ракетні комплекси противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки і можуть досягти подальших тактичних успіхів, що змусить українські сили відійти з інших тактичних позицій вздовж лінії фронту до відповідної для оборони лінії.

Крім того, за даними АР, ЗСУ наразі відводять з лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їх роботу.

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