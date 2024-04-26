Пограничники остановили штурм оккупантов в Харьковской области (видео)
Украинские пограничники остановили штурм российских войск в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Меткими выстрелами из 100-мм пушки пограничники бригады "Стальная граница" остановили штурм оккупантов в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 26 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 зенитно-ракетных комплекса противника.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска стабилизируют свое небольшое выступление к северо-западу от Авдеевки и могут добиться дальнейших тактических успехов, что заставит украинские силы отойти с других тактических позиций вдоль линии фронта к более подходящей для обороны линии.
Кроме того, по данным АР, ВСУ сейчас отводят с линии фронта предоставленные США танки Abrams M1A1. Отчасти причина в том, что российские беспилотные летательные аппараты усложняют их работу.
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