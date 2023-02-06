Прикордонники зупинили наступ РФ під Бахмутом: двох окупантів взяли у полон

Українські бійці зупинили хвилю ворожого наступу з боку російських штурмовиків під Бахмутом. В результаті цього було знищено дев'ять окупантів, ще двох вдалося взяти у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Вчора російські штурмовики атакували позиції ДПСУ на околицях Бахмута та намагалися прорвати нашу лінію оборони. Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою.
"Під час зачистки місцевості українські захисники полонили "вагнерівця" й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати. Захопленим окупантам надали необхідну медичну допомогу й передали уповноваженим органам", - пояснили в ДПСУ.
В результаті цього бою було знищено 9 загарбників, ще 15 вдалося поранили та 2 взяти в полон.
Нагадаємо, що Бахмут та район українські військові готували до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу - місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога.
Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що весь минулий тиждень російські військові намагалися прорвати оборону Бахмута і посилити наступ на Лиманському напрямку, але отримали відсіч.
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