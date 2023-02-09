Прикордонники зупинили чергову атаку росіян під Донецьком: ворог зазнав втрат

Українські війська зупинили малі тактичні групи росіян, які намагалися вклинитися до району вогневих позицій ЗСУ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Малими тактичними групами росіяни намагалися вклинитися в район наших вогневих позицій. Для цього противник навіть увів у бій резерв, але марно. Ворожу піхоту зупинили прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп і залягли, а через постійну вогневу дію відступили", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, 7 лютого українські військові відбили ворожий штурм під Бахмутом на Донеччині та ліквідували 12 окупантів.

Також ми писали, що прикордонники під Бахмутом із мінометів відпрацювали за російськими штурмовиками. Окупанти збиралися атакувати українські позиції, але планам ворога завадили.

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