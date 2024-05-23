Прикордонники знищують окупантів на Харківському напрямку з РСЗВ RAK-12 (відео)

Українські прикордонники знищують окупантів на Харківщині. Зокрема, у цьому їм допомагає хорватська РСЗВ RAK-SA-12.

Про це це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Артилеристи-прикордонники б'ють по окупантах з РСЗВ RAK-12 на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про РСЗВ RAK-12

Установки калібру 128 мм є виробництвом Хорватії. Про те, що прикордонники отримали їх на озброєння стало відомо у квітні минулого року.

Як пише MILITARNYI, їх розробили на початку 1990-х і є значно полегшеною версією югославської РСЗВ M-63 Plamen.

RAK-SA-12 призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів, працює на ураження ворога як на відкритій місцевості, так і у випадку укриттів.

Ситуація на Харківському напрямку

За останніми даними, на Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

За даними Генштаба ЗСУ, тільки на цьому напрямку ворог втратив 180 військові. Загалом на фронті від початку доби відбулося 28 бойових зіткнень.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як готувалися до наступу РФ у Харківському напрямку. Зокрема, вони активно завдавали ударів по цілям у районі Вовчанська.