Прикордонники показали, як готувались до наступу росіян на Харківському напрямку
Українські прикордонники готувалися до наступу РФ у Харківському напрямку. Зокрема, вони активно завдавали ударів по цілям у районі Вовчанська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"10 травня російська армія почала наступ на Харківщину в районі Вовчанська. Українські прикордонники у своїй смузі оборони очікували на удар ворога", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, бійці активно завдавали превентивні удари по цілях на Вовчанському напрямку.
"Прикордонники загонів "Гарт" та "Сталевий кордон" працювали, зокрема, зі 120-мм мінометів та ударного безпілотника Vampire (знаного також як "Баба-Яга")", - додали у ДПСУ.
Ситуація на фронті
Росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку. Водночас, як розповів президент Володимир Зеленський, Сили оборони України знищують окупантів у Харківській області і результати там відчутні.
За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ стримують просування російській окупантів у Харківській області, де, імовірно, противник кидає у штурми "африканських найманців".
Між тим фіксується просування загарбників в районі Кремінної та Часового Яру.
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