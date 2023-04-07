Прикордонники знищили ворожий склад БК та "Урал" з окупантами (відео)

Українські прикордонники на Куп'янському напрямку підпалили ворожий склад БК. Також вони знищили вантажівку "Урал" з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На Куп‘янському напрямку аеророзвідка ДПСУ з артилерією ЗСУ відправили чергову порцію пекельних "подарунків" по ворожих цілях. Завдяки корегуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку "Урал", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що було підтверджено ураження живої сили противника з втратами.

Нагадаємо, що за минулу добу українські бійці ще 480 окупантів, а загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.

Також ми писали, що в окупованому Мелітополі і районі було підірвано те, що росіяни звозили протягом чотирьох днів.

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