ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили ворожий склад БК та "Урал" з окупантами (відео)

Новость на русском →
Куп'янський напрямок, П'ятниця 07 квітня 2023 11:16
Прикордонники знищили ворожий склад БК та "Урал" з окупантами (відео) Фото: прикордонники знищили ворожий склад БК та "Урал" з окупантами (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські прикордонники на Куп'янському напрямку підпалили ворожий склад БК. Також вони знищили вантажівку "Урал" з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На Куп‘янському напрямку аеророзвідка ДПСУ з артилерією ЗСУ відправили чергову порцію пекельних "подарунків" по ворожих цілях. Завдяки корегуванню знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку "Урал", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що було підтверджено ураження живої сили противника з втратами.

Нагадаємо, що за минулу добу українські бійці ще 480 окупантів, а загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.

Також ми писали, що в окупованому Мелітополі і районі було підірвано те, що росіяни звозили протягом чотирьох днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України прикордонники Війська РФ Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян