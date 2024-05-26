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Прикордонники знищили ворожий дрон, який летів на рятувальників (відео)

Україна, Неділя 26 травня 2024 15:21
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Прикордонники знищили ворожий дрон, який летів на рятувальників (відео) Фото: прикордонники знищили дрон РФ (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники знешкодили ворожий дрон, який намагався атакувати рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам", - наголосили в ДПСУ.

На Південному напрямку прикордонники знешкодили ворожий БпЛА з вибухівкою, який летів у бік рятувальників.

Втрати Росії в Україні

Зауважимо, що з початку доби на фронті вже відбулося майже 60 бойових зіткнень. Російська армія скидає багато авіаційних бомб на різних напрямках. Крім того, РБК-Україна повідомляло, що вже з'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень, з 19 по 26 травня.

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