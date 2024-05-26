Пограничники уничтожили вражеский дрон, который летел на спасателей (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Потери России в Украине

Заметим, что с начала суток на фронте уже произошло около 60 боевых столкновений. Российская армия сбрасывает много авиационных бомб в разных направлениях. Кроме того, РБК-Украина сообщало, что уже появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю с 19 по 26 мая.

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