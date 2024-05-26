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Пограничники уничтожили вражеский дрон, который летел на спасателей (видео)

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 15:21
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Пограничники уничтожили вражеский дрон, который летел на спасателей (видео) Фото: пограничники уничтожили дрон РФ (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники обезвредили вражеский дрон, который пытался атаковать спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Уничтожили fpv-дрон и спасли жизнь собратьям", - подчеркнули в ГПСУ.

На Южном направлении пограничники обезвредили вражеский БпЛА со взрывчаткой, летевшей в сторону спасателей.

Потери России в Украине

Заметим, что с начала суток на фронте уже произошло около 60 боевых столкновений. Российская армия сбрасывает много авиационных бомб в разных направлениях. Кроме того, РБК-Украина сообщало, что уже появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю с 19 по 26 мая.

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