Прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили вогневі позиції та укриття російських загарбників на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Як повідомляється, бійці ДПСУ на Запорізькому напрямку виявили ворожі вогневі точки. Піднявши в небо заряджену FPV-ескадрилію, аеророзвідники направили її у бік розташування окупантів.
"В результаті ювелірної роботи прикордонників було ліквідовано дві вогневі точки та місце укриття противника", - йдеться в дописі під відео
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 735 тисяч одиниць живої сили.
Зокрема, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських терористів, а також знищили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
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