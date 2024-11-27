Прикордонники знищили вогневі позиції та укриття росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 735 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських терористів, а також знищили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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