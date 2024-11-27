Пограничники уничтожили огневые позиции и укрытие россиян на Запорожском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 735 тысяч единиц живой силы.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы и другую технику врага.

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