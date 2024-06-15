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Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська (відео)

Фото: прикордонники знищили важливу техніку РФ у Вовчанська Харківської області (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Поблизу Вовчанська Харківської області прикордонний спецназ завдав вогневого ураження по ворожій техніці окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ударними дронами по російському "Уралу" та полковій землерийній машині (ПЗМ) відпрацювали бійці "Шквалу". У що перетворився транспорт, очевидно", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, наразі уточнюються втрати живої сили, що перебувала у ПЗМ.

Для довідки

Як раніше зазначали в Держприкордонслужбі, "ШКВАЛ" - це своєрідний прикордонний спецназ, який призначений для виконання спеціальних завдань. Головним його завданням - є охорона державного кордону України.

Підрозділ був створений з початком бойових дій на сході країни та готовий до виконання завдань як з охорони державного кордону, так і в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Втрати РФ в Україні 

За добу ЗСУ ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Додамо, що за місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також - десятки танків, ББМ та складів.

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