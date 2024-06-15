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Пограничники уничтожили важную технику РФ у Волчанска (видео)

Фото: пограничники уничтожили важную технику РФ у Волчанска Харьковской области (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Вблизи Волчанска Харьковской области пограничный спецназ нанес огневое поражение по вражеской технике оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Ударными дронами по российскому "Уралу" и полковой землеройной машине (ПЗМ) отработали бойцы "Шквала". Во превратился транспорт, очевидно", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняются потери живой силы, находившейся в ПЗМ.

Для справки

Как ранее отмечали в Госпогранслужбе, "ШКВАЛ" - это своеобразный пограничный спецназ, предназначенный для выполнения специальных задач. Главной его задачей являяется охрана государственной границы Украины.

Подразделение было создано с началом боевых действий на востоке страны и готово к выполнению задач как по охране государственной границы, так и в зоне проведения Операции объединенных сил.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1090 российских оккупантов, таким образом общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения выросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.

Добавим, что за месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также – десятки танков, ББМ и складов.

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