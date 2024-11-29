Прикордонники знищили техніку та склади росіян на Куп'янському напрямку (відео)

На Куп'янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали удару по техніці та складах російських загарбників. Зокрема, було знищено танки та бойові машини піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Також українські захисники спалили два склади пально-мастильних матеріалів.

Загалом на Куп’янському напрямку оператори ударних БПЛА комендатури РУБпАК "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили чотири танки, два авто, два квадроцикли та БМП-2 окупантів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 736 тисяч осіб.

Зокрема, за минулу добу українські військові ліквідували 1220 російських окупантів. Також вчора ЗСУ знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи 45 дронів та іншу техніку ворога.

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