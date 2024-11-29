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Прикордонники знищили техніку та склади росіян на Куп'янському напрямку (відео)

Харківська область, П'ятниця 29 листопада 2024 16:18
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Прикордонники знищили техніку та склади росіян на Куп'янському напрямку (відео) Фото: прикордонники знищили техніку та склади росіян на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Куп'янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали удару по техніці та складах російських загарбників. Зокрема, було знищено танки та бойові машини піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Загалом на Куп’янському напрямку оператори ударних БПЛА комендатури РУБпАК "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили чотири танки, два авто, два квадроцикли та БМП-2 окупантів.

Також українські захисники спалили два склади пально-мастильних матеріалів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 736 тисяч осіб.

Зокрема, за минулу добу українські військові ліквідували 1220 російських окупантів. Також вчора ЗСУ знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи 45 дронів та іншу техніку ворога.

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