Пограничники уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" нанесли удар по технике и складам российских захватчиков. В частности, были уничтожены танки и боевые машины пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Также украинские защитники сожгли два склада горюче-смазочных материалов.

В общем на Купянском направлении операторы ударных БПЛА комендатуры РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Помста" уничтожили четыре танка, два авто, два квадроцикла и БМП-2 оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба, общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 736 тысяч человек.

В частности, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1220 российских оккупантов. Также вчера ВСУ уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы 45 дронов и другую технику врага.

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