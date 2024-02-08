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Прикордонники знищили танк і гармату росіян на лівобережжі Херсонської області (відео)

Четвер 08 лютого 2024 23:01
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Прикордонники знищили танк і гармату росіян на лівобережжі Херсонської області (відео) Ілюстративне фото: прикордонники знищили танк і гармату росіян на лівобережжі Херсонської області (відео) (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники ліквідували на лівому березі Херсонської області позиції окупантів за допомогою скидів з безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На опублікованому відео видно, як українські прикордонники на лівому березі Дніпра у Херсонській області нищать росіян. Зокрема таким чином було знищено гаубицю, склад БК та безпосереднє укриття окупантів.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Протягом минулої доби, 7 січня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 34 одиниці ворожої техніки росіян. Також нейтралізували й знищили 178 БпЛА різних типів.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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