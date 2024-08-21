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Прикордонники знищили склад боєприпасів росіян у Серебрянському лісі (відео)

Фото: прикордонники вдарили по позиціях росіян у Серебрянському лісі (dpsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по складі боєприпасів РФ у срібному лісі. З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Як зазначили у ДПСУ, українські захисники з підрозділу "Помста" успішно спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади боєкомплекту та зупиняють піхоту, завдаючи безповоротні втрати ворогові.

Прикордонники опублікували відповідне відео, на якому можна побачити спільну роботу "Помсти" з артилерією бригади "Буревій" та Першою президентською бригадою.

У ДПСУ підкреслили, що захисники продовжують вибивати російських окупантів з Серебрянського лісу.

Що передувало

Нагадаємо, у Серебрянському лісі продовжуються активні бойові дії. Там українські захисники не дають росіянам просунутися.

Зокрема, кілька днів тому Держприкордонслужба показала відео, як прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі.

При цьому найскладнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там росіяни за останні тижні досягли успіхів та підійшли до Покровська.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна нардеп Роман Костенко, ситуація на Покровському напрямку все ще може змінитися, оскільки операція в Курській області ще не повністю відіграла свою роль.

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