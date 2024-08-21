Прикордонники знищили склад боєприпасів росіян у Серебрянському лісі (відео)

Що передувало

Нагадаємо, у Серебрянському лісі продовжуються активні бойові дії. Там українські захисники не дають росіянам просунутися.

Зокрема, кілька днів тому Держприкордонслужба показала відео, як прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі.

При цьому найскладнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там росіяни за останні тижні досягли успіхів та підійшли до Покровська.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна нардеп Роман Костенко, ситуація на Покровському напрямку все ще може змінитися, оскільки операція в Курській області ще не повністю відіграла свою роль.

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