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Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів біля Бахмута (відео)

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Бахмут, Четвер 29 червня 2023 12:26
Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів біля Бахмута (відео) Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян на Бахмутському напрямі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили склад російських військ та міномет "Васільок" на Бахмутському напрямку. У ворога відчутні втрати.

Відео знищення склада ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК", - розповів він.

Генерал додав, що ЗСУ просуваються вперед під Бахмутом і це просування продовжується.

До того ж, українські прикордонники уточнили, що було вбито трьох окупантів, ще 4 поранено.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, на ранок 29 червня ЗСУ продовжують контрнаступ на лінії фронту, "вигризаючи" кожен метр. У сил оборони є просування відразу на двох напрямах від 1,2 до 1,5 км. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту: у напрямку Клищіївки просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.

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