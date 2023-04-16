Прикордонники знищили "шахед", який летів з РФ вглиб України (фото)

У Харківській області українські прикордонники знищили "Шахед", який з російської території намагався прорватися вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше британська розвідка наголошувала, що командування РФ намагається відновити підрозділи десантників і передає їм на озброєння системи "Сонцепек".

Крім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.

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