Прикордонники знищили позиції зльоту ворожих FPV-дронів на Курському напрямку (відео)

Оператори підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили чотири позиції зльоту ворожих FPV-дронів та 14 місць укриття російських військових на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомили у ДПСУ, прикордонники знищили 4 позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 6 ворожих піхотинців, 3 засоби зв’язку, 14 місць укриття противника та 1 склад з боєкомплектом.

"Безпілотники під керівництвом операторів РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону - це керована карма для ворога", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 969 тисяч військових.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1240 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 2 танків, 14 бойових броньованих машин, 747 артилерійських систем, 82 дрони та іншу техніку ворога.

Також українській військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Сили безпілотних систем показали, як перехопили російські дрони "Молнія" та Zala.

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