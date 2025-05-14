Пограничники уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов на Курском направлении (видео)

Операторы подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили четыре позиции взлета вражеских FPV-дронов и 14 мест укрытия российских военных на Курском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Как сообщили в ГПСУ, пограничники уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом.

"Беспилотники под руководством операторов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда - это управляемая карма для врага", - говорится в заметке под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 969 тысяч военных.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1240 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танков, 14 боевых бронированных машин, 747 артиллерийских систем, 82 дроны и другую технику врага.

Также украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. Силы беспилотных систем показали, как перехватили российские дроны "Молния" и Zala.

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