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Прикордонники знищили особовий склад окупантів та їх техніку на Вовчанському напрямку (відео)

Фото: прикордонники знищили особовий склад окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Вовчанському напрямку бійці підрозділу "Falcon" завдали противнику вогневих уражень FPV-дронами. Завдяки атаці було знищено російську техніку та самих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"FPV-дронами прикордонники бригади "Гарт" уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу на Вовчанському напрямку", - повідомили прикордонники.

 

Водночас до цього було підтверджено знищення ще щонайменше 4 окупантів, а 5 поранено.
 

Нагадаємо, раніше ми показували, як українські прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку. Цього разу позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.

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Війна Росії проти УкраїниПрикордонники