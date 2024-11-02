Прикордонники знищили особовий склад окупантів та їх техніку на Вовчанському напрямку (відео)

Нагадаємо, раніше ми показували, як українські прикордонники продовжують завдавати уражень ворогу на Вовчанському напрямку. Цього разу позиції росіян виявили завдяки розвідці дронами.

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