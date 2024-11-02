Пограничники уничтожили личный состав оккупантов и их технику на Волчанском направлении (видео)

Напомним, ранее мы показывали, как украинские пограничники продолжают наносить удары по врагу на Волчанском направлении. В этот раз позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.

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