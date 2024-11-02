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Пограничники уничтожили личный состав оккупантов и их технику на Волчанском направлении (видео)

Фото: пограничники уничтожили личный состав оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Волчанском направлении бойцы подразделения Falcon нанесли противнику огневых поражений FPV-дронами. Благодаря атаке была уничтожена российская техника и сами оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"FPV-дронами пограничники бригады "Гарт" поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава на Волчанском направлении", - сообщили пограничники.

В то же время до этого было подтверждено уничтожение еще не менее 4 оккупантов, а 5 ранены.

Напомним, ранее мы показывали, как украинские пограничники продолжают наносить удары по врагу на Волчанском направлении. В этот раз позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.

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Война России против УкраиныПограничники