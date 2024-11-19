ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Вівторок 19 листопада 2024 22:17
UA EN RU
Прикордонники знищили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео) Ілюстративне фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи прикордонної бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти російських загарбників на Вовчанському напрямку. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Зазначається, що у результаті ударів українських прикордонників ліквідовано щонайменше 14 окупантів, зруйновано фортифікаційні споруди та бліндажі, а також знищено транспортні засоби росіян.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 724 050 одиниць особового складу.

Лише за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували 1610 терористів. Також було знищено 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вовчанськ Харків Прикордонники ДПСУ
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією