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Пограничники уничтожили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео)

Вторник 19 ноября 2024 22:17
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Пограничники уничтожили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео) Иллюстративное фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллеристы пограничной бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты российских захватчиков на Волчанском направлении. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Отмечается, что в результате ударов украинских пограничников ликвидированы по меньшей мере 14 оккупантов, разрушены фортификационные сооружения и блиндажи, а также уничтожены транспортные средства россиян.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 724 050 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали 1610 террористов. Также были уничтожены 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другая техника врага.

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