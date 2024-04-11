Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Также возможно размещение средств комплекса на автомобильной базе. Эта система поставляется армии оккупантов с 2016 года и предназначена для подавления каналов спутниковой навигации.

Российская станция РЭБ предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Станции Р-340РП с антеннами предусмотрено устанавливать на существующих или специально построенных башнях или мачтах нужной высоты.

"После встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальная граница" функции оборудования "модернизированы", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, ВСУ нанесли российским оккупантам существенные потери в бронетехнике во время пятимесячных боеприкосновений вблизи Тернов, а захватчики продолжают попытки продвигаться в сторону Часова Яра.

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