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Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ (видео)

Украина, Четверг 11 апреля 2024 10:39
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Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ (видео) Фото: пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"После встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальная граница" функции оборудования "модернизированы", - говорится в сообщении.

Что известно о РЭБ Р-340РП "Поле-21"

Российская станция РЭБ предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Станции Р-340РП с антеннами предусмотрено устанавливать на существующих или специально построенных башнях или мачтах нужной высоты.

Также возможно размещение средств комплекса на автомобильной базе. Эта система поставляется армии оккупантов с 2016 года и предназначена для подавления каналов спутниковой навигации.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, ВСУ нанесли российским оккупантам существенные потери в бронетехнике во время пятимесячных боеприкосновений вблизи Тернов, а захватчики продолжают попытки продвигаться в сторону Часова Яра.

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