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Прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область

Одеська область, Середа 06 вересня 2023 13:43
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Прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область Фото: прикордонники знищили чотири "Шахеди", які вночі атакували Одеську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки РФ на Одеську область прикордонники знищили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру Подунав’я.

"Цікаво, що на корпусах БПЛА замість застережного російського напису "не браться" залишилося символічне "не братья" - і ніколи ними не були", - зазначили прикордонники.

Фото: прикордонники знищили чотири російські дрони в Одеській області (t.me/DPSUkr)

Обстріл Одеської області

Російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема, під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Крім того, вночі РФ намагалася атакувати Київ, але всі цілі були збиті при підльоті до столиці. Зокрема, ППО збила 23 ворожі цілі. Усього ворог запустив 33 ракет і дронів. Детальніше про нічну атаку по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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