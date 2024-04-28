Прикордонники знайшли у Тисі двох загиблих чоловіків

"Потопельників знайшли вчора ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону", - йдеться в повідомленні.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції.

"Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються", - додали у ДПСУ.

Ситуація з перетином Тиси

Зазначимо, що із запровадженням військового стану та мобілізації в Україні нерідкими стали випадки спроб незаконного виїзду чоловіків призовного віку з України.

Одним із популярних "маршрутів" - переплисти річку Тиса, яка, починаючи в Закарпатській області, на різних ділянках проходить кордоном України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією. При цьому глибина річки Тиса на ділянці кордону з Румунією та Угорщиною, де-не-де досягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

Як розповіли прикордонники, з початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадки загибелі чоловіків, які намагалися подолати річку. Причому лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.