Прикордонники змусили окупанта здатись у полон за допомогою дронів (відео)
У Сумській області аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за допомогою безпілотників взяли у полон російського окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"У Сумській області аеророзвідники поблизу кордону з Російською Федерацією виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися", - пише ДПСУ.
Після цього полоненого бійця було дронами супроводжено до позицій Сил оборони й, пізніше, передано компонентним органам. .
Втрати Росії у війні
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), тим часом втрати Російської Федерації у повномасштабній війні перевищили 825 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби, 22 січня, ворог втратив ще 1340 солдатів. Також Сили оборони знищили:
- 6 танків;
- 12 бойових броньованих машин;
- 62 артилерійські системи й не тільки.
Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали відбиття штурму військових Північної Кореї у Курській області.
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