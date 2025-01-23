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Прикордонники змусили окупанта здатись у полон за допомогою дронів (відео)

Четвер 23 січня 2025 11:45
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Прикордонники змусили окупанта здатись у полон за допомогою дронів (відео) Ілюстративне фото: прикордонники змусили окупанта здатись у полон за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумській області аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за допомогою безпілотників взяли у полон російського окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"У Сумській області аеророзвідники поблизу кордону з Російською Федерацією виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися", - пише ДПСУ.

Після цього полоненого бійця було дронами супроводжено до позицій Сил оборони й, пізніше, передано компонентним органам. .

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), тим часом втрати Російської Федерації у повномасштабній війні перевищили 825 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби, 22 січня, ворог втратив ще 1340 солдатів. Також Сили оборони знищили:

  • 6 танків;
  • 12 бойових броньованих машин;
  • 62 артилерійські системи й не тільки.

Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали відбиття штурму військових Північної Кореї у Курській області.

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