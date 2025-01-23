ua en ru
Чт, 23 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пограничники заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дронов (видео)

Четверг 23 января 2025 11:45
UA EN RU
Пограничники заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дронов (видео) Иллюстративное фото: пограничники заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с помощью беспилотников взяли в плен российского оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"В Сумской области аэроразведчики вблизи границы с Российской Федерацией обнаружили группу противника и сразу отработали по ней ударными БпЛА. Вражеская пехота отступила, но один из оккупантов отстал. Пограничники окружили его дронами, заставив сдаться", - пишет ГПСУ.

После этого пленный боец был дронами сопровожден к позициям Сил обороны и, позже, передан компонентным органам.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем временем потери Российской Федерации в полномасштабной войне превысили 825 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки, 22 января, враг потерял еще 1340 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

  • 6 танков;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 62 артиллерийские системы и не только.

Тем временем бойцы Сил специальных операций показали отражение штурма военных Северной Кореи в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила почти сотню дронов и 4 ракеты: как отработала ПВО
Россия ночью запустила почти сотню дронов и 4 ракеты: как отработала ПВО
DAILY
"Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации