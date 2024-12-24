Прикордонники зірвали штурм росіян на мотоциклах на Сіверському напрямку (відео)

Російські окупанти намагались штурмувати позиції українських військових на Сіверському напрямку. Вони використали для цього мототранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли прикордонники, росіяни вирішили скористатись хмарною погодою та спробували прорватися до переднього краю нашої оборони. Для цього вони невеликими групами рухались на мототранспорті.

Однак їхні маневри вчасно зафіксували аеророзвідники з "GALA drones company" 1 прикордонної комендатури. Точні удари з безпілотників поставили ворога на місце.

Під час операції прикордонники ліквідували 8 окупантів та знищили кілька їхніх мотоциклів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія застосувала авіацію для спроби прориву неподалік Курахового.

Також на Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ.