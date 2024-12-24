ua en ru
Вт, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Прикордонники зірвали штурм росіян на мотоциклах на Сіверському напрямку (відео)

Вівторок 24 грудня 2024 11:30
UA EN RU
Прикордонники зірвали штурм росіян на мотоциклах на Сіверському напрямку (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ відбили штрум росіян на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти намагались штурмувати позиції українських військових на Сіверському напрямку. Вони використали для цього мототранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли прикордонники, росіяни вирішили скористатись хмарною погодою та спробували прорватися до переднього краю нашої оборони. Для цього вони невеликими групами рухались на мототранспорті.

Однак їхні маневри вчасно зафіксували аеророзвідники з "GALA drones company" 1 прикордонної комендатури. Точні удари з безпілотників поставили ворога на місце.

Під час операції прикордонники ліквідували 8 окупантів та знищили кілька їхніх мотоциклів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія застосувала авіацію для спроби прориву неподалік Курахового.

Також на Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ.

За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Прикордонна служба
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ
DAILY
Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ