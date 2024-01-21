Прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2 (відео)
На Бахмутському напрямку українські прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.
Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.
Втрати Росії на війні
Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 376 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 760 росіян.
Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.