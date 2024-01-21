ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2 (відео)

Україна, Неділя 21 січня 2024 17:43
UA EN RU
Прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2 (відео) Фото: прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2 (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

На Бахмутському напрямку українські прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.

Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 376 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 760 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей
Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ