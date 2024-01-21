ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2 (видео)

Украина, Воскресенье 21 января 2024 17:43
UA EN RU
Пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2 (видео) Фото: пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2 (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На Бахмутском направлении украинские пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, на Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 окупантов.

Пограничники сообщили, что расстояние до цели составляло около 4 км.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 376 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 760 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонники окупанти Война России против Украины
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск