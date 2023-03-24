ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ та недійсний паспорт

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 березня 2023 16:01
Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ та недійсний паспорт Фото: Прикордонники затримали священника, який мав тісні зв’язки з РФ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, правоохоронці затримали священника, який мав тісні зв’язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Батюшка з тісними московськими зв’язками та недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до РФ, але квартири та шмотки тримають", - писав він в одному з листувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами.

"До речі, троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом "Москва", - додали у ДПСУ.

Священника передали до представників Служби безпеки України.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, на в'їзді до Києва прикордонники затримали священника-колаборанта, який співпрацював з окупантами.

В Шосткинському районі Сумської області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП. Зрадник збирав розвідувальні дані для ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва прикордонники Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію