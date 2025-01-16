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Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини

Україна, Четвер 16 січня 2025 16:15
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Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини Фото: ДПСУ затримала росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини. Він знаходився в країні незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, громадянин Росії, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив потрапити в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною - також незаконно.

"Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали росіянина, який хотів потрапити з України до Словаччини (t.me/DPSUkr)

Під час своїх пригод, як зазначають у ДПСУ, він натрапив на місцевих ромів, отримав "на горіхи" й залишився без речей.

"Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але вже за 50 метрів від нього його затримали прикордонники", - констатують у службі.

Щодо чоловіка склали матеріали про адмінправопорушення. Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з України.

Як повідомлялось, у Латвії затримали громадянина України. Він намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись в Російській Федерації.

До того ж у Польщі затримали громадянина Німеччини за підозрою в посередництві та незаконному експорті товарів подвійного призначення до Росії. Це стосувалось спеціалізованих машин, які могли бути використані на російських військових заводах для виробництва зброї, що є порушенням міжнародних санкцій.

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