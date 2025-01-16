Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию
Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию. Он находился в стране незаконно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился в Украине, решил попасть в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно.
"Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе", - говорится в сообщении.
Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию (t.me/DPSUkr)
Во время своих приключений, как отмечают в ГПСУ, он наткнулся на местных ромов, получил "на орехи" и остался без вещей.
"Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники", - констатируют в службе.
В отношении мужчины составили материалы об админправонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении россиянина из Украины.
Как сообщалось, в Латвии задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в Российской Федерации.
К тому же в Польше задержали гражданина Германии по подозрению в посредничестве и незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию. Это касалось специализированных машин, которые могли быть использованы на российских военных заводах для производства оружия, что является нарушением международных санкций.
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