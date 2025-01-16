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Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию

Украина, Четверг 16 января 2025 16:15
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Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию Фото: ГПСУ задержала россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию. Он находился в стране незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился в Украине, решил попасть в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно.

"Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали россиянина, который хотел попасть из Украины в Словакию (t.me/DPSUkr)

Во время своих приключений, как отмечают в ГПСУ, он наткнулся на местных ромов, получил "на орехи" и остался без вещей.

"Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники", - констатируют в службе.

В отношении мужчины составили материалы об админправонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении россиянина из Украины.

Как сообщалось, в Латвии задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в Российской Федерации.

К тому же в Польше задержали гражданина Германии по подозрению в посредничестве и незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию. Это касалось специализированных машин, которые могли быть использованы на российских военных заводах для производства оружия, что является нарушением международных санкций.

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ДПСУ Граница с Украиной
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