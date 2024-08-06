Прикордонники затримали молдаванина який "на спір" переплив Дністер (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"Молдованин "на спір" переплив Дністер і "виграв"… заборону відвідувати Україну". - повідомили прикордонники.

В ДПСУ пояснили, що весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною.

Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега.

"Плавця в порядку реадмісії повернули до Молдови із забороною протягом наступних 5 років відвідувати Україну", - додали в прикордонній службі.