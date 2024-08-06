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Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр (фото)

Украина, Вторник 06 августа 2024 22:42
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Пограничники задержали молдаванина, который "на спор" переплыл Днестр (фото) Фото: пограничники задержали молдаванина (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники сегодня задержали гражданина Молдовы. Мужчина решил "на спор" переплыть Днестр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Молдованин "на спор" переплыл Днестр и "выиграл"... запрет на посещение Украины". - сообщили пограничники.

Пограничники задержали молдаванина, который &quot;на спор&quot; переплыл Днестр (фото)

В ГПСУ объяснили, что весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной.

О том, что гражданин пересек ее незаконным способом, ему сообщили украинские пограничники, когда тот добрался до противоположного берега.

"Пловца в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину", - добавили в пограничной службе.

Напомним, недавно пограничники нашли в камыше мужчину, пытавшегося из Украины выплыть в Молдову.

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует правовой режим военного положения. Этот режим позволяет ущемлять права граждан. В своем материале РБК-Украина объяснило, какие права украинцев не могут ограничивать во время военного положения.

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Молдова Война России против Украины Пограничники
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