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Прикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в Молдову

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Понеділок 10 липня 2023 15:37
Прикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в Молдову Фото: прикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в Молдову (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники затримали двох чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон України та Молдови на надувному матраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними відомства, затримані планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів. Для цього вони вирішили переплисти річку Дністер на надувному матраці.

Чоловіки маскувались під туристів-відпочивальників з Харківської та Запорізької областей.

На іншому березі "плавців" "зустрів" прикордонний наряд відділу "Кельменці" Чернівецького загону.

Під час затримання порушники намагались втекти, щоб уникнути відповідальності. Їх вдалося зупинити після кількох попереджувальних пострілів вгору.

На обох затриманих, яких доставили до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в МолдовуПрикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в Молдову

Фото: прикордонники затримали двох чоловіків, які на матраці тікали в Молдову (dpsu.gov.ua)

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила наприкінці травня до 18 серпня, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро. Крім того, раніше СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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