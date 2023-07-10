Пограничники задержали двух мужчин, попытавшихся незаконно пересечь границу Украины и Молдовы на надувном матрасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным ведомства, задержанные планировали незаконно попасть в Молдову в обход контрольных постов. Для этого они решили переплыть реку Днестр на надувном матрасе.

Мужчины маскировались под туристов-отдыхающих из Харьковской и Запорожской областей.

На другом берегу пловцов встретил пограничный наряд отдела Кельменцы Черновицкого отряда.

Во время задержания нарушители пытались скрыться, чтобы избежать ответственности. Их удалось остановить после нескольких упреждающих выстрелов вверх.

На обоих задержанных, доставленных в пограничное подразделение, составили протоколы об административных правонарушениях.

Фото: пограничники задержали двух мужчин, которые на матраце бежали в Молдову (dpsu.gov.ua)

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила в конце мая по 18 августа, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. К примеру, недавно в трех областях Украины раскрыли новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких "услуг" составила 12 тысяч евро. Кроме того, ранее СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая издавала поддельные справки о негодности в армии.

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