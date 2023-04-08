ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 15:21
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих Фото: прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На пункті пропуску "Табаки" затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих та інші церковні речі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки "Volvo" у пункті пропуску "Табаки" охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси повинен був перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти. Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

Фото: прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні винесли вирок одному з колаборантів, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова прикордонники
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян