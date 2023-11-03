Прикордонники на Запорізькому напрямку знешкодили три ворожі дрони

Сили оборони України на Запорізькому напрямку сьогодні, 3 листопада, знешкодили три ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянський прикордонний загін .

"Бійці Держприкордонслужби на псевдо "Моцарт" і "Пугач" відбили атаку ворожих дронів на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог не полишає спроб завдавати ударів, застосовуючи комбіновані способи ураження: спочатку обстріли з важкої артилерії, потім точкове ураження FPV-безпілотниками.

"Але оператори антидронових рушниць "Моцарт" і "Пугач" добре знають свою роботу і вміло приземлили БПЛА", - додав загін.

Усі три безпілотники-камікадзе здетонували, тож ніхто з українських воїнів не постраждав.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 3 листопада, ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 50 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.