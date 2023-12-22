ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники на Запорізькому напрямку ліквідували шість FPV-дронів (фото)

Запорізька область, П'ятниця 22 грудня 2023 15:56
UA EN RU
Прикордонники на Запорізькому напрямку ліквідували шість FPV-дронів (фото) Архівне фото: Прикордонники на Запорізькому напрямку ліквідували шість FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували шість ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 6 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Фото: Знищені дрони (facebook.com/DPSUkraine)

Зазначається, що "перехресним вогнем" антидронних рушниць оператори дезорієнтували FPV-дрони загарбників і ліквідували їх усі, залишивши лише купу сміття.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що на фронті упродовж доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. Росіяни масштабно атакували країну безпілотниками, Сили оборони героїчно відбивали атаки загарбників на багатьох напрямках.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ